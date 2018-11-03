الرئيس السيسي: بالشباب تصنع المعجزات ونعبر للمستقبل بخطى راسخة وواثقة
السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:38 مرقية جمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير لحضور منتدي شباب العالم، على أرض سيناء ملتقى التاريخ والجغرافي وأرض الإله والأنبياء، معربًا عن فخره بشباب مصر الواعد العازم على تنفيذ إرادته وتحقيق آماله وغاياته.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدي شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لولا إصرار الشباب المصري الواعي، وحماسهم الموروث من الأجداد لما اجتمعنا هنا في هذا المكان.
وأعلن عن كامل انحيازه لشباب مصر بصفة خاصة، ولشباب العالم بصفة عامة، مؤكدًا أنه لديه يقين راسخ أنه بالشباب تصنع المعجزات، ويبني الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.