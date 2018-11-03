الرئيس السيسي: بالشباب تصنع المعجزات ونعبر للمستقبل بخطى راسخة وواثقة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير لحضور منتدي شباب العالم، على أرض سيناء ملتقى التاريخ والجغرافي وأرض الإله والأنبياء، معربًا عن فخره بشباب مصر الواعد العازم على تنفيذ إرادته وتحقيق آماله وغاياته.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدي شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لولا إصرار الشباب المصري الواعي، وحماسهم الموروث من الأجداد لما اجتمعنا هنا في هذا المكان.





وأعلن عن كامل انحيازه لشباب مصر بصفة خاصة، ولشباب العالم بصفة عامة، مؤكدًا أنه لديه يقين راسخ أنه بالشباب تصنع المعجزات، ويبني الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة.



