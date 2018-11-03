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شيماء أبو الخير: نصب إحياء الإنسانية ليس عملًا مصريًا ولكنه عالميًا تهديه مصر للعالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:28 م
شيماء أبو الخير: نصب إحياء الإنسانية ليس عملًا مصريًا ولكنه عالميًا تهديه مصر للعالم
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كساب أحمد
 
وجهت المهندسة شيماء أبو الخير، مصممة النصب التذاكاري لإحياء الإنسانية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه وتبنيه فكرة إنشاء نصب تذكاري لأحياء الإنسانية، لإحياء الإنسان في كل مكان. 

وتابعت "أبو الخير"، خلال كبمتها بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، أن الجميع إنسان قد تختلف أشكالنا وردود أفعالنا ولكن السعادة ستكون مصيرنا إذا توحد قلوبنا، لذلك كان النصب التذكاري لإحياء الإنسان تخليد للإنسان لكي يذكرنا بأن مصرينا واحد. 

وتابعت أن النصب التذكاري ليس عملًا مصريًا ولكنه عملًا عالميًا تهديه مصر للعالم.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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