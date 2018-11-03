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عمر فهيم: حكم مباراة الأهلي والترجي أعطى قرارات إدارية غير مستحقة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:26 م
عمر فهيم: حكم مباراة الأهلي والترجي أعطى قرارات إدارية غير مستحقة
عمر فهيم
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أمنية فوزي
 
قال فهيم عمر، حكم دولي سابق، إن الحكم أعطى قرارات إدارية غير مستحقة في مباراة الأهلي والترجي، لافتًا إلى أنها كانت مباراة هامة وصعبة وقوية.

وأضاف "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أنه أعطى قرارات غير صائبة، وأن تقديره في الأخطاء كان غير صحيح، موضحًا أن القرار النهائي في المباراة للحكم.
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