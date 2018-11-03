بعد عامين من التعويم.. السلع الغذائية ترتفع الضعف والمبيعات تتراجع

تاثرت اسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي بتحرير سعر الصرف الذي تم منذ عامين ماضيين حيث ارتفعت اسعار معظم السلع بنسب تتراوح ما بين 30 الي 50% علي اعتبار انه يتم استيراد النسبة الاكبر من احتياجات السوق المحلي من الخارج وهو ما صرح به عدد من اعضاء شعب المواد الغذائية بالغرف التجارية.





وقال محمد الديب سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن ارتفاع اسعارالسلع ضرب مبيعاتها منذ تحرير سعر الصرف الذي انعكس علي زيادة الاسعار في السوق الحر وايضا السلع التموينية وهو ما ادي الي تراجع المبيعات بنفس نسب الزيادة في الاسعار.





وقال "الديب"، إن ضغوط الحياة مع زيادة الاسعار جعلت المواطن يتجه الي شراء احتياجاته الضرورية فقط ليس في السلع الغذائية ولكن تقريبا في معظم السلع خاصة في ظل اعباء الحياة علي المستويين التجاري والمعيشي مشيرا الي ان وركود المبيعات في السلع الغذائية يزداد يوما بعد الاخر ما اثر سلبيا علي العملية التجارية بصورة واضحة.