35 صورة من حفل محمد الشرنوبي على مسرح كايرو فيستيفال سيتي

أحيا المطرب محمد الشرنوبي، صاحب لقب "ساحر الطرب الجميل"، مساء أمس الجمعة حفله الثاني على مسرح "زا ماركية" داخل مول كايرو فيستيفال سيتي، والذي حمل لافتة كامل العدد على غرار حفله الأول الذي أقيم بنفس المكان منذ 6 أشهر.

أفتتح "الشرنوبي" حفله بأغنية "اشكي لمين" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعحاب بعدها وجه الشكر للجمهور الذي يتواجد معه في نفس المكان للمرة الثانية ثم التقط معهم صورة بطريقة الـ selfie بمشاركة مايسترو فرقته الموسيقار العالمي هاني فرحات.

و قدم "الشرنوبي" من أغاني زمن الفن والطرب الجميل "يانعسه"، "زوروني كل سنة مرة"، دويتو "فاكر زمان" الذي قدمه مع المطربة أنغام في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائي .. بالإضافة الى "شو حلو" ،"ليالي" ،"لولا الملامة" ،"هايدي القصايد" ،"نسم علينا الهوا" ،"أنا لحبيبي" ،"سألوني الناس" ،"أنا أشتاقتلك" ،"أما براوه" ،"عندي ثقة فيك" ،"يا مسافر وحدك" ،"أحبك" الخليجية لحسين الجسمي ،قدم "مش عارف ليه" مرتين بناء على رغبة الجمهور .. وعندما ردد محبيه "النفسية محتاجه شرنوبي" قدم لهم أغنيته الجديدة "النفسية" التي اختتم بها الحفل والتي أطلقها مؤخرا وتخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة.

وحرص "شرنوبي" خلال الحفل عن الإعلان عن تعاونه مع المنتجة سارة الطباخ للعمل على إطلاق ألبومه الأول من خلال شركتها ايرث برودكشن " Earth Production" ووجه لها الشكر لدعمها له وتواجد عدد من أفراد أسرته والأصدقاء المقربين منهم شقيقته المطربة رشا الشرنوبي نجمة آراب أيدول.

وعقب انتهاء الحفل فوجئ "شرنوبي" بعدد كبير من محبيه في انتظاره رغم مررو وقت طويل على ختام آخر اغانيه، حيث قام بعدها بتسجيل عدد من اللقاءات مع عدد مراسلي القنوات الفضائية والصحف، ومن جانبه حرص "شرنوبي" على تبادل الصورة التذكارية بطريقة السيلفي وتلقي العديد من الهدايا والصور التي رسمت خصيصا له ولمنتجته سارة الطبخ.

جدير بالذكر أن المطرب محمد الشرنوبي لقب بـ"ساحر الطرب الجميل" نظرا لما يتمتع به من قدرة وموهبة تمكنه من استحضار اللون أو الروح المميزة لكل أغنية ارتبطت بعمالقة الطرب بالعالم العربي ثم عادة تقديمها بأسلوبه الخاص وكأن روح الأغنية قد اتحدت واندمجت مع شخصيته ليشعر معها الجمهور بأنه يستمتع بها للمرة الأولى .

على جانب آخر انضم مؤخرًا إلى أسرة فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، والمخرج الكبير شريف عرفة، وبدأ بالفعل فى تصوير أحداث دوره، ويجسد الشرنوبى، شخصية متعددة الأحاسيس والمشاعر داخل أحداث العمل الذى يحكى عن إحدى قصص بطولات القوات المسلحة المصرية، ويلعب الشرنوبى شخصية رومانسية تمر بظروف صعبة، حيث يدخل فى قصة حب مع وجه جديد تدعى "ألحان"، وخلال أحداث الفيلم يقوم الشرنوبى بأداء صوتى لعدد من الأغانى، فضلا عن الشخصية المميزة والمختلفة التى يقدمها من خلال الأحداث.