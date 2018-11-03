HD يلا شوت LiveHD7.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم السبت 3 / 11 / 2018 الدوري الإنجليزي رابط كورة لايف hd

الأرسنال من جانب آخر يتواجد في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وذلك بعد الفوز الأخير علي حساب نادي بيرنلي، فهل ينجح في إضافة إنتصار سيكون له عامل السحر في ترتيبه بالبطولة، حيث سيتفوق علي نادي تشيلسي، في الترتيب، ويصعد إلي المركز الثالث ولو بشكل مؤقت، برصيد 25 نقطة، وقد نجح الفريق بالفوز في سبع لقاءات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر لقائين آخرين.





نادي ليفربول يتواجد في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر نادي السيتي، وذلك بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد أن نجح الفريق في الفوز في ثمان لقاءات والتعادل في مبارتين، ولم يسبق له الخسارة في أي لقاء، فهل ينجح بالعبور بهذا السجل خالياً من أي هزيمة الليلة.

HD يلا شوت LiveHD7.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم السبت 3 / 11 / 2018 الدوري الإنجليزي رابط كورة لايف hd

يدخل نادي الليفر ونظيره نادي الأرسنال اليوم، هذه المواجهة النارية، من أجل الظفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة، وذلك لأهداف مختلفة، من جانب ليفربول من أجل مواصلة الصدارة في البطولة، خصوصا أن في حالة التعادل أو الهزيمة سيتعرض إلي هبوط في المراكز، بشكل دراماتيكي، ولكن اللقاء من جانب الأرسنال يأمل في الثلاث نقاط من أجل مواصلة الإنتصارات المبشرة لعشاقه، بعكس اللقاء الأخير ضد نادي كريستال بالاس والذي تعادل به.





تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وأرسنال في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة.

HD يلا شوت LiveHD7.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم السبت 3 / 11 / 2018 الدوري الإنجليزي رابط كورة لايف hd

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال مباشر في لقاء اليوم السبت 3 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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