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القبض على فنان شهير بتهمة الاعتداء الجسدي في أمريكا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:02 م
القبض على فنان شهير بتهمة الاعتداء الجسدي في أمريكا
قوات الأمن الأمريكية
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الفجر الفني
 

قامت قوات الأمن الأمريكية بالقبض على الفنان أليك بالدوين، ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسدي بعد مزاعم بضربه رجلا في وجهه، خلال نزاع حول مكان لوقوف السيارات خارج منزله في مدينة نيويورك، حسبما ذكرت السلطات.

قالت الشرطة إن الممثل زعم أنه كان لديه أحد أفراد أسرته يحجز له مكان الانتظار، بينما كان يحاول إيقاف سيارته من نوع كاديلاك إسكاليد سوداء في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. عندما اندفع رجل يقود سيارة صالون سوداء من نوع ساب وأوقف سيارته في نفس المكان.

وأكدت الشرطة أن الرجلين تجادلا ودفعا بعضهما البعض قبل أن يصبح بالدوين (60 عاما) أكثر عدوانية.

وقال سائق السيارة الصالون للشرطة إن بالدوين ضربه بيده، لكنه لم يكن متأكدا ما إذا كان الأمر بمثابة لكمة أم صفعة.. وقالت الشرطة إن السائق البالغ من العمر 49 عاما نقل الى المستشفى وهو يعاني من ألم في الفك واحمرار في منطقة الرقبة.

وأطلق سراح بالدوين من نقطة شرطة مجاورة في حي غرينتش في مانهاتن بعد حوالي ساعتين من الحادث. وقد أُمر بالظهور أمام المحكمة في 26 نوفمبر.

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