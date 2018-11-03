"القومي لشئون الإعاقة" ينعي شهداء حادث المنيا الإرهابي

نعى المجلس القومي لشئون الإعاقة، شهداء حادث الهجوم الإرهابي على أتوبيس يقل مجموعة من المواطنين المصريين قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا.





وأكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة ووحدة أبناء الشعب المصري، مطالبا الشعب المصري بزيادة الإنتباه للتهديدات التي تستهدف مصر، والاصطفاف بجانب الدولة ومؤسساتها المختلفة للقضاء على الإرهاب الأسود وإقتلاع جذوره.