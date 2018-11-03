تأجيل ثاني جلسات قضية "رشوة المطار" إلى 8 يناير للمرافعة





أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، ثاني جلسات محاكمة رائد شرطة مدير أمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى و6 آخرين؛ لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المطار"، لجلسة 8 يناير المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.





صدر القرار رئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن وأحمد هارون وأحمد عبد المنعم.





وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، أحال المتهمين وهم محمد أحمد محمد رائد شرطة، وتامر حلمي إسماعيل صيدلي، وإيهاب فتحى السيد مدير إداري بصيدلية وعماد سامي بطرس مدير إداري بصيدلية، ونرمين أحمد حامد موظفه بإدارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة"، وجورج أنطرانيك مارديكيان موظف بمكتب عقارات بدولة أرمينيا واراجوهريان إرماني الجنسية من أصل سوري "هارب"، والباقي محبوسين على ذمة القضية.





وترجع وقائع القضية إلى مستهل فبراير 2018، بقيام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا طلب واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثانى وأخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيش تلك الحقيبة.





ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الخامسة التوسط فى جريمة الرشوة، للمتهم السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة .



