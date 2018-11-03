وكيل الصحة بشمال سيناء يتفقد مستشفى نخل العام للاطمئنان على سير العمل (صور)
السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:57 ماحمد كريم
أجرى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، جولة تفقدية لمستشفى نخل بوسط سيناء، للاطمئنان على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع فريق العمل بالمستشفى، وناقش أهم المعوقات في بيئة العمل، وأهم المشاكل التي تواجه الفريق، ووعدهم بتوفير كل ما هو متاح من أجل تقديم خدمة صحية مرضية.
كما تفقد وكيل الصحة، الأقسام الداخلية للمستشفى والصيدلية، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ بالاستقبال، وأجرى مرورًا على الإدارة الصحية بنخل، موجهًا الشكر لجميع العاملين بها، لانضباطهم في العمل.
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