‪ وكيل الصحة بشمال سيناء يتفقد مستشفى نخل العام للاطمئنان على سير العمل (صور)

أجرى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، جولة تفقدية لمستشفى نخل بوسط سيناء، للاطمئنان على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع فريق العمل بالمستشفى، وناقش أهم المعوقات في بيئة العمل، وأهم المشاكل التي تواجه الفريق، ووعدهم بتوفير كل ما هو متاح من أجل تقديم خدمة صحية مرضية.



