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رئيس الوزراء الفرنسي يدافع عن زيادة الضرائب على الوقود

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:25 م
رئيس الوزراء الفرنسي يدافع عن زيادة الضرائب على الوقود
رئيس الوزراء الفرنسي- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الإبقاء على زيادة الضرائب على الوقود على الرغم من الغضب المتصاعد ضد هذا الإجراء، مشددًا على أن الأمر ضروري لمكافحة تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال فيليب أثناء تواجده في فيتنام: "الأمر معقد لكن لا يوجد خيار آخر. أسمع جيدًا التذمر والسخط في بعض الأحيان والغضب أيضًا الذي يمكن التعبير عنه، ولكنني أقول اليوم مثلما قلت دائمًا إنه لا يوجد حل سحري لمشكلة تغير المناخ".

ووفقًا لنتائج استطلاع رأي، فإن 76% من الفرنسيين يعتبرون أن زيادة الضرائب على الوقود "أمر سيء لأنه يجب قبل أي شيء تعزيز القوة الشرائية للفرنسيين، حتى لو كانوا يستخدمون المنتجات النفطية لفترة أطول".

كما رأت غالبية كبرى من الفرنسيين (78%) أن الدعوة التي أطلقها سائقو السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق الطرق في السابع عشر من نوفمبر المقبل مبررة.

المزيد عن: فرنسا ضرائب رئيس الوزراء الفرنسي الوقود استطلاع راي ادوار فيليب
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