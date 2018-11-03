سعيد الفقي: البورصة هي أول المستفيدين بعد عامين من "التعويم"

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف كان أول المستفيدين هي البورصة لأنها غالبا تسبق الأحداث.





أوضح الفقي في تصريح خاص لـ" الفجر" أن مشتريات الأجانب بلغت 500 مليون شهرياً لعدة أسباب من أهمها أن القوة الشرائية للدولار تضاعفت 100% فأصبح الاجنبي يشتري سهمين بدلاً من سهم واحد بالاضافة الي أن الأجانب استغلو تدني اسعار الأسهم المصرية ودخلو بقوة .





وأكد الفقي أن المؤسسات الأجنبية هي التي تقود البورصة حيث تمثل 75% من السوق في حين تمثل السوق المحلية 25%فقط.





وأثر التعويم علي أداء المؤشر الرئيسي حيث ارتفع 10000 نقطة في خلال عام ونصف وبلغ 18400 نقطة خلال شهر أبريل.





أما عن التأثير السلبي لأداء البورصة هذه الأيام فسببه هو انه كان لابد ان يكون التصحيح عنيف بعد الصعود العنيف للسوق الايام الماضية بالأضافة الي العوامل الخارجية المتمثلة في الحروب الاقتصادية بين أمريكا والصين.





وفيما يتعلق بالطروحات فقال الفقي، أن الطروحات الحكومية تأخرت كثيرا بسبب عوامل كثيرة منها فشل طروحات ثروت كابيتال والذي انخفض فيها السهم بنسبة15% بعد طرحه وأيضا انطلاق ملفات الشركات المطروح من ايدي وزير لأخر والاجراءات الروتينية كل هذه العوامل أخرت برنامج الطروحات الحكومية.





وذكر أن دخول شركات قوية مثل أنبي وبنك القاهرة مع أسعار عادلة للسهم ستعيد للبورصة الحياه من جديد.