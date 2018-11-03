طريقة عمل شاي كرك

المقادير

- الماء : كوب وربع

- حليب : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- القرنفل : ربع ملعقة صغيرة

- هيل : فصّان

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مبشور)

- القرفة : عود

- الشاي : 2 باكيت

طريقة التحضير

1. في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، الزنجبيل، القرنفل، الهيل والقرفة.





2. أضيفي السكر والشاي عند غليان الماء ثم اتركي المكونات تغلي من جديد لمدة 10 دقائق.





3. أبعدي القدر عن النار ثم اتركيه جانباً لمدة دقيقتين.





4. أضيفي الحليب الى المزيج ثم أعيدي القدر إلى النار وحرّكي المكونات حتى تغلي لدقيقة واحدة.



