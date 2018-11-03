ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

طريقة عمل شاي كرك

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:23 م
طريقة عمل شاي كرك
شاي كرك
طباعة
 
المقادير
- الماء : كوب وربع 
- حليب : 3 ملاعق كبيرة 
- سكر : 2 ملعقة صغيرة 
- القرنفل : ربع ملعقة صغيرة 
- هيل : فصّان 
- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مبشور) 
- القرفة : عود 
- الشاي : 2 باكيت 
طريقة التحضير
1. في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، الزنجبيل، القرنفل، الهيل والقرفة.

2. أضيفي السكر والشاي عند غليان الماء ثم اتركي المكونات تغلي من جديد لمدة 10 دقائق.

3. أبعدي القدر عن النار ثم اتركيه جانباً لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الحليب الى المزيج ثم أعيدي القدر إلى النار وحرّكي المكونات حتى تغلي لدقيقة واحدة.

5. صّفي الشاي جيداً بواسطة مصفاة ثم وزّعيه في أكواب التقديم.
المزيد عن: مكونات وطريقة العمل مكونات طريقة عمل شاي كرك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
17:00
0
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
0
x
16:55
0
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
2
مانشستر يونايتد
إيفرتون
0
x
17:00
0
برايتون
كارديف سيتي
0
x
17:00
0
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
17:15
0
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
16:00
2
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 4:40:02 PM