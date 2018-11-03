خبير اقتصادي: "تعويم الجنيه" نتج عنه تدمير جميع مدخرات المصريين

قال محسن الخضيري، خبير اقتصادي،إن هناك قوى اقتصادية تعمل على جعل الاقتصاد المصري يعيش حالة من عدم الاستقرار، مضيفًا أن سعر الصرف الآن مغالى فيه بدرجة كبيرة، وهو سعر إداري.





وأشار "الخضيري"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن سعر الصرف الحالي نتج عنه تدمير جميع مدخرات المصريين الذين وثقوا في الدولة، ووضعوا أموالهم في الجهاز المصرفي، حيث بحثت تلك الفئة عن بديل خارج الجهاز المصرفي، وزادت ودائع المصريين في الخارج.





وشدد على ضرورة إعادة النظر في سعر الصرف الحالي، خاصة وأن وجود سعر صرف مناسب يستطع تحريك المياه الراكدة للاقتصاد المصري، مطالبًا محافظ البنك المركزي أن يعمل على خلق استقرار للعملة الوطنية، متسائلا: "أين عملة الربع والنصف جنيه، وما قدرتهم الشرائية الآن".



