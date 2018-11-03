وكيل البرلمان مدينا حادث المنيا: لن يزيد مصر إلا قوة وتماسكا

قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أبناء مصر في طريقهم لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، لن يزيد مصر إلا قوة وتماسكا، مشيرا إلى أن توقيت الحادث يهدف إلى تعكير صفو عرس شباب العالم الذي أضحى انعكاسا لمصر الحديثة، وأحد ثمار الجهد المتواصل رغم أنف كل متربص.



وقال في تصريح للمحررين البرلمانيين، إننا وراء جيشنا وشرطتنا وقائدنا الذي كلفناه بتولى قيادة البلاد لنقل مصر إلى مكانتها التي تستحقها، مشيرا إلى أن الدولة سوف تستمر في بتر جذور الإرهاب المأجور وكل من يقف وراءه، وأن تمسكنا بصلابة وحدتنا ليس موقفا بل قدرا، اختص الله به مصر عما سواها من الأمم، مُضيفا أن الحادث المؤلم دليل على إفلاس الإرهاب في مصر.