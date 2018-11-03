ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تيسلا" تعتزم استثمار 6 مليارات دولار خلال عامين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
تيسلا تعتزم استثمار 6 مليارات دولار خلال عامين
تسلا
طباعة
 
تعتزم شركة "تيسلا" الأمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية ضخ استثمارات تقدر بـ6 مليارات دولار، في المصانع والمعدات خلال العامين المقبلين، حسبما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المتوقع أن تنفق شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة أقل قليلا من 2.5 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية خلال 2018 وما بين 2.5 و3 مليار دولار سنويا خلال العامين المقبلين.

وستساعد هذه الاستثمارات الشركة في زيادة الإنتاج وتطوير نماذج جديدة، كما تعتزم تيسلا بناء مصنع لها في الصين باسم "جيجا فاكتوري3" ويتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 سيارة من طراز "موديل3" أسبوعيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه الخبير الاقتصادي ورئيس شركة جرين لايت كابيتال للاستثمارات الاقتصادية، ديفيد إينهورن، أن يكون عام 2019 المقبل شاهدًا على إفلاس تيسلا، وذلك استنادًا لما تواجهه من أزمات متعلقة بالتمويل واتهام المؤسس إيلون موسك بالتلاعب بأسعار أسهم الشركة.

وقال إينهورن، ناصحًا عملاء ومستثمرون في تيسلا إن كون الشركة متخصصة في صناعة (السيارات الكهربائية) التي ينظر إليها باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في السنوات المقبلة، فهذا لا يمنحها أفضلية للتحول إلى الربحية في المستقبل.

كانت تيسلا وافقت في سبتمبر الماضي على دفع غرامة مالية بقيمة 40 مليون دولار وتنازل إيلون موسك، عن منصبه كرئيس للشركة، وذلك على خلفية تعليقاته المضللة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن أسعار الأسهم.
المزيد عن: موديل مليارات دولار عالم التقينة سيارات تيسلا سيارات تيسلا تكلنولوجيا تقنية اعلان افلاسها
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 11:50:02 AM