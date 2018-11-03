"تيسلا" تعتزم استثمار 6 مليارات دولار خلال عامين

تعتزم شركة "تيسلا" الأمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية ضخ استثمارات تقدر بـ6 مليارات دولار، في المصانع والمعدات خلال العامين المقبلين، حسبما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.





ومن المتوقع أن تنفق شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة أقل قليلا من 2.5 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية خلال 2018 وما بين 2.5 و3 مليار دولار سنويا خلال العامين المقبلين.





وستساعد هذه الاستثمارات الشركة في زيادة الإنتاج وتطوير نماذج جديدة، كما تعتزم تيسلا بناء مصنع لها في الصين باسم "جيجا فاكتوري3" ويتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 سيارة من طراز "موديل3" أسبوعيا.





يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه الخبير الاقتصادي ورئيس شركة جرين لايت كابيتال للاستثمارات الاقتصادية، ديفيد إينهورن، أن يكون عام 2019 المقبل شاهدًا على إفلاس تيسلا، وذلك استنادًا لما تواجهه من أزمات متعلقة بالتمويل واتهام المؤسس إيلون موسك بالتلاعب بأسعار أسهم الشركة.





وقال إينهورن، ناصحًا عملاء ومستثمرون في تيسلا إن كون الشركة متخصصة في صناعة (السيارات الكهربائية) التي ينظر إليها باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في السنوات المقبلة، فهذا لا يمنحها أفضلية للتحول إلى الربحية في المستقبل.



