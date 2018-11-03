سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأن

واصل الدولار استقراره في البنوك اليوم السبت 3-11-2018 مسجلاً 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.