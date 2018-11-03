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محافظ الفيوم: يد الارهاب الاسود لن تنال من الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا العزيزة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
محافظ الفيوم: يد الارهاب الاسود لن تنال من الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا العزيزة
اللواء عصام سعد
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ريهام على
 
تنعى محافظة الفيوم وعلى رأسها اللواء عصام سعد محافظ الإقليم وكل الأجهزة التنفيذية والشعبية شهداء العمل الارهابى الخسيس الذي أودى بحياة الأبرياء بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

أكد محافظ الفيوم أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا العزيزة، مؤكدًا أن الشعب المصرى نسيج وطنى واحد ودعا محافظ الفيوم جموع وطوائف الشعب المصرى للوقوف يدا واحدة ضد الارهاب الاسود ولا ينال من عزيمتهم فى استمرار عملية البناء والتنمية وندعوا الله ان يرحم الشهداء ويلهم اهلهم وذويهم الصبروالسلوان وندعو لوطننا بدوام الامن والاسقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.



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