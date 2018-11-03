القبض على عامل وبحوزته 3 بنادق آلية وخرطوش في أسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته 3 بنادق "آلية وخرطوش" بقصد الاتجار.

وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتمكنت مباحث مركز شرطة القوصية بأسيوط، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدعو "سعد ع.ز"، "عامل"، ومقيم بدائرة المركز، وسبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح، مخدرات، تزوير، وسلاح أبيض" بمسكنه الكائن بذات الناحية، وبحوزته "بندقية آلية عيار 7.62×39 مم، 2 بندقية خرطوش محلية الصنع، عدد (5) طلقات خرطوش".

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.