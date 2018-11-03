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النيابة تأمر بضبط مدير مكتب بريد "فرسيس" لاختلاسه 200 ألف جنيه بالشرقية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
النيابة تأمر بضبط مدير مكتب بريد فرسيس لاختلاسه 200 ألف جنيه بالشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت نيابة الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، قرارًا بضبط وإحضار مدير مكتب بريد قرية "فرسيس" بالزقازيق، لقيامه بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من حسابات العملاء.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، يفيد بلاغا ضد مدير مكتب بريد قرية فرسيس التابعة لمركز الزقازيق، بالتلاعب في أموال حسابات المواطنين وإختلاس 200 ألف جنيه، ولاذ بالفرار، فيما تبين حصول المتهم على الرقم السري لعدد من الموظفات بالمكتب، وبعد مغادرتهن المكتب يقوم بالتلاعب في الحسابات، وبدون علمهن، ولاذا بالفرار بعد افتضاح أمره.

ويكثف ضباط المباحث بالتنسيق مع مباحث البريد، جهودهم لضبطه وتقديمه للنيابة العامة.
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