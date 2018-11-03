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ريال مدريد طمعان في بلد الوليد.. وبرشلونة في مهمة سهلة أمام رايو فاليكانو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
ريال مدريد طمعان في بلد الوليد.. وبرشلونة في مهمة سهلة أمام رايو فاليكانو
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الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، على استاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني.

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز واستعادة التوازن على المستوى المحلي بعد السقوط بخماسية أمام برشلونة في لقاء الجولة الماضية.

ويتطلع الجهاز الفني الجديد لفريق ريال مدريد بقيادة سولاري إلى تحقيق الفوز الثاني له على التوالي بعدما فاز على مليلية برباعية في لقاء الذهاب لدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق في استغلال حالة التراجع لريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لاقتراب من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد اللقاء في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يقع بلد الوليد في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

رايو فاليكانو يستضيف برشلونة

ويحل فريق برشلونة ضيفا على رايو فاليكانو في تمام الساعة 9.45 مساء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لليجا.

يدخل برشلونة لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما سحق ريال مدريد غريمه التقليدي بخماسية في لقاء الجولة الماضية.

ويأمل فريق برشلونة في مواصلة نغمة انتصاراته للخفاظ على صدارة الليجا في ظل الصراع الشرس مع إشبيلية وألافيس وأتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الأخر يحاول فريق رايو فاليكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم أملا في الهروب من قاع الجدول.

يدخل برشلونة لقاء اليوم في المركز الاول برصيد 21 نقطة، بينما يقع رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

وفي نفس الجولة يلتقي ليجانيس مع أتلتيكو مدريد، وفالنسيا مع جيرونا.
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