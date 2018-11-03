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الليلة.. حفل "عاصي الحلاني" على المسرح الكبير بالأوبرا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
الليلة.. حفل عاصي الحلاني على المسرح الكبير بالأوبرا
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الفجر الفني
 

يقام في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية، فعلى المسرح الكبير يقدم النجم اللبناني عاصي الحلاني فاصلًا بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد قطب.

ويسبق حفل الحلاني فاصلًا للمطرب اللبناني سعد رمضان والمطربة مروة ناجي ثم فقرة موسيقية مع عازف الكمان محمود سرور.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا للمطرب محمود درويش وفرقته كنوز للموسيقى العربية.

وتتواصل الفعاليات على مسرح سيد درويش بدار "أوبرا الإسكندرية"، حيث يقدم الفنان محمد ثروت فاصلًا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويسبق حفل ثروت فقرات غنائية لكل من المطربين عصام محمود، أميرة احمد، رضوي سعيد ومحمود عبد الحميد.


المزيد عن: محمد ثروت عاصي الحلاني حفل المسرح الكبير الاوبرا
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