عين .. هل ينافس بياتك على الحذاء الذهبي هذا الموسم ؟

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





يقدم كريستوف بياتيك مستوى لافت للأنظار مع جنوى هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الدوري حتى الآن بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والذي كان ينافس على لقب أفضل لاعب في العالم هذا العام، نجح بياتك في قيادة جنوى لاحتلال المركز الحادي عشر في الكالتشيو الإيطالي وبفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.





واختارت "عين الفجر الرياضي" بياتك نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-





ولد كريستوف بياتيك في 1 يوليو 1995 بمدينة ديزيزنيوف في بولندا.





بدأ بياتك مشواره الكروي عام 2011 وهو في السادسة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي ديزيزنيوف ناين ثم إنتقل بعدها بموسم إلى ليخيا دزييرونيي وظل يتنقل بين فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2012 واستمر معه لمدة موسم آخر خاض خلاله 6 مباريات فقط.





في 2013، إنتقل بياتك إلى زاجويمبيه لوبين ولعب له لمدة 3 مواسم، خاض معه خلالها 5074 دقيقة في 84 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 57 مباراة خاضها كأساسي و27 مباراة كإحتياطي، تم إستبدال بياتك 41 مرة في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك بياتك في 18 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل بياتك 17 هدف لزاجويمبيه لوبين. قاد بياتك فريقه زاجويمبيه لوبين للتتويج بالدوري البولندي موسم 2014/2015.





في 2016، إنتقل بياتك إلى كراكوفيا كراكوف البولندي ولعب له لمدة موسمين، خاض معه خلالهما 5209 دقيقة في 65 مباراة في المسابقات المحلية، منهم 57 مباراة خاضها كأساسي و8 مباريات كإحتياطي. تم إستبدال بياتك 16 مرة في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك بياتك في 7 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل بياتك 32 هدف لكراكوفيا كراكوف.





في 8 يونيو 2018، انضم بياتك إلى جنوى لمدة 4 مواسم مقابل 4 مليون يورو من كراكوفيا كراكوف البولندي. خاض بياتك مع جنوى 869 دقيقة في 10 مباريات في المسابقات المحلية حتى الآن، خاضها جميعًا كأساسي، تم إستبدال بياتك مرة واحدة في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك بياتك في أي مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل بياتك 13 هدف حتى الآن مع جنوى (9 أهداف في الدوري و4 أهداف في الكأس).





* مشواره الدولي :

انضم بياتك إلى منتخب بولندا تحت 20 عامًا عام 2015 وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول هذا العام وهو في الثالثة والعشرين من عمره. خاض بياتك 222 دقيقة في 5 مباريات مع منتخب الناشئين تحت 21 عامًا والمنتخب الأول، منهم 3 مباريات خاضها كأساسي ومبارتين كإحتياطي. تم إستبدال بياتك مرتين في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك بياتك في 4 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل بياتك هدف واحد لمنتخبي بولندا تحت 21 عامًا والمنتخب الأول حتى الآن.