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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:06 ص
موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر
ريال مدريد
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضد نادي بلد الوليد، اليوم السبت 3 نوفمبر في الساعة الخامسة والربع على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

 

ويرغب نادي ريال مدريد، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما خسره في الموسم الماضي، بينما يريد بلد الوليد في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.

 

ويحتل نادي ريال مدريد المركز التاسع برصيد 14 نقاط، بينما يحل بلد الوليد في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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