ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الشرنوبي يشعل حفله الغنائي بالقاهرة الجديدة (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:22 ص
الشرنوبي يشعل حفله الغنائي بالقاهرة الجديدة (صور)
طباعة
 


حرص المطرب محمد الشرنوبي، في بداية حفله الغنائي بالقاهرة الجديدة على توجيه الشكر للجمهور الذي تواجد معه في نفس المكان للعام الثاني علي التوالي. 

وافتتح الشرنوبى، حفله الغنائي بأغنية "أشكي لمين " وسط عاصفة من التصفيق. 

وقدم الشرنوبى، أغنية "يانعسة"و "زوروني كل سنة مرة"، ودويتو "فاكر زمان" مع المطربة أنغام، والذى قدمه في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائى. 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن غنائي سينما دراما حفل الفجر الفني الشرنوبي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 5:20:02 AM