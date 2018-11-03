الشرنوبي يشعل حفله الغنائي بالقاهرة الجديدة (صور)









حرص المطرب محمد الشرنوبي، في بداية حفله الغنائي بالقاهرة الجديدة على توجيه الشكر للجمهور الذي تواجد معه في نفس المكان للعام الثاني علي التوالي.





وافتتح الشرنوبى، حفله الغنائي بأغنية "أشكي لمين " وسط عاصفة من التصفيق.





وقدم الشرنوبى، أغنية "يانعسة"و "زوروني كل سنة مرة"، ودويتو "فاكر زمان" مع المطربة أنغام، والذى قدمه في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائى.