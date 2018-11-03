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حظك اليوم برج العقرب السبت 3 نوفمبر 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:50 ص
حظك اليوم برج العقرب السبت 3 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العقرب - 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج العقرب:
هذا الحماس المكتشف حديثًا كان يتم التعبير عنه في الماضي بتردد. أخيرًا، يمكنك ترك الماضي وراء ظهرك والتطلع إلى المستقبل. لا تخف من التخلص من كل ما يعوقك. يمكنك أيضًا تحفيز الآخرين وأن تصبح نموذجًا لهم بفضل الحيوية الكبيرة التي تتحلى بها في الوقت الحالي. لديك إصرار على إتمام تنفيذ خططك. 
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