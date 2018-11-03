فنربخشة يتعادل أمام جلطة سراي في قمة مباريات الدوري التركي

خطف فنربهتشه تعادلاً ثميناً من جلطة سراي عقب تعديله للنتيجة في آخر نصف ساعة من الشوط الثاني.

تجنب فنربهتشه تلقي خسارة جديدة كانت ستزيد من وضعه تعقيداً بعدما تعادل مع مضيفه غلطة سراي 2-2 اليوم الجمعة في الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

ووجد فنربهتشه الذي أقال مدربه الهولندي كوكو منذ أيام، نفسه متأخراً بالنتيجة بسبب هدفي الهولندي دونك والنرويجي لينس (31 و49).

وأعاد الفرنسي فالبوينا فريقه للمباراة بترجمته لركلة جزاء (66) ثم أتى الهدف الثاني من البرازيلي جايلسون (72).

وظل فنربهتشه في المركز الخامس عشر مؤقتاً برصيد 10 نقاط فقط بينما صعد غلطة سراي للمركز الثاني مؤقتاً بـ20 نقطة بفارق نقطة عن إسطنبول باشاك شهير المتصدر ومثلها عن قاسم باشا الثالث.



