أمير كرارة يهنئ عمرو يوسف بعد انجابه "حياة"
السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
هنأ الفنان أمير كرارة صديقه الفنان عمرو يوسف على قدوم مولودته الأولى "حياة"، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وشارك كرارة صورته برفة عمرو يوف وعلق عليها قائلا: "مبروك يا أبو حياة ربنا يفرحك بيها يا صاحبي".
وفي سياق آخر، يبدأ أمير كرارة تصوير مشاهده في أحداث فيلم "كازابلانكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشارك كرارة صورته برفة عمرو يوف وعلق عليها قائلا: "مبروك يا أبو حياة ربنا يفرحك بيها يا صاحبي".
وفي سياق آخر، يبدأ أمير كرارة تصوير مشاهده في أحداث فيلم "كازابلانكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.
المزيد عن: يبدأ نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن