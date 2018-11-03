أمير كرارة يهنئ عمرو يوسف بعد انجابه "حياة"





هنأ الفنان أمير كرارة صديقه الفنان عمرو يوسف على قدوم مولودته الأولى "حياة"، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".



وشارك كرارة صورته برفة عمرو يوف وعلق عليها قائلا: "مبروك يا أبو حياة ربنا يفرحك بيها يا صاحبي".



وفي سياق آخر، يبدأ أمير كرارة تصوير مشاهده في أحداث فيلم "كازابلانكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.



