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عاشور: سعداء بالفوز على الترجي.. والأهلي لم يحسم اللقب الإفريقي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:13 ص
عاشور: سعداء بالفوز على الترجي.. والأهلي لم يحسم اللقب الإفريقي
حسام عاشور
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أبدى حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام الترجي، مساء أمس، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1.

 

ورفض عاشور الاحتفال بالفوز مشددًا على أن الأهلي لم يتوج باللقب بقوله، "النتيجة غير مطمئنة. خضنا شوطًا أول. وهناك شوط آخر في تونس" مؤكدًا على أن الترجي من الفرق القوية في القارة، ويستلزم على الأهلي الاستعداد له جيدًا في مباراة العودة بتونس.

 

وأوضح حسام عاشور، أن الأهلي كان في قمة تركيزه في مباراة الذهاب من أجل تفادي استقبال أي هداف بحسب تعليمات باتريس كارتيرون، المدير الفني، لكن قدر الله وما شاء فعل، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه أسبوع حاسم يستعد خلاله لموقعة العودة، معربًا عن أمله في العودة من تونس بكأس البطولة.

 

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