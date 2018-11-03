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وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:38 ص
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
جانب من زيارة مصابي حادث المنيا
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أ ش أ
 


أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعطى توجيهاته بتقديم كافة أوجه الرعاية لضحايا حادث الاعتداء الإرهابي الآثيم، الذي استهدف عددًا من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب زيارتهم للصلاة في دير القديس الأنبا صموائيل المعترف بمغاغة بمحافظة المنيا.

ويأتي ذلك في تصريحات لوزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للاطمئنان على مصابي الحادث، ترافقها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

والتقت والي، بأسرهم، وأكدت لهم الحرص التام على تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لأسر المصابين والمتوفيين.

ومن جانبها، وصفت وزيرة الصحة، حادث المنيا الإرهابي، بأنه يعد عملًا خسيسًا وجبانًا، ولا يوجد له أي منطق يستند إليه، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين من المنيا إلى مستشفى الشيخ زايد، تحت إشراف طبي، ورعاية صحية بشكل جيد، ويتم متابعة حالات المصابين، بإشراف طبي على أعلى المستويات.

وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (صور)
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