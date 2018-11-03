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لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:18 ص
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: أنا متوترة ليه والموضوع سهل (صور)
لطيفة من حفلها بمهرجان الموسيقى العربية
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سعد نبيل - تصوير: ولاء غنيم
 

تألقت المطربة التونسية لطيفة، في حفلها الذي نظم على خشبة المسرح الكبير مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية"، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من عشاقها في الوطن العربي.

ومن جانبها داعبت المطربة، الحاضرين، قائلة: "الموضوع سهل جدًا طب ليه الواحد بيبقى متوتر ليه"، تلى ذلك تقديمها، باقة من ألمع أغانيها من بينها "أما يجيبوا سيرتك، وأكثر من روحي بحبك، وإن شاء الله".

يذكر أن "لطيفة" طرحت مؤخرًا أغنية "فيها وفيها"، وهي كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وقد حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها للجمهور.


لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
لطيفة لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية: "أنا متوترة ليه والموضوع سهل" (صور)
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