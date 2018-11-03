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مصور استشهاد محمد الدرة: دخلت في محاكم مع إسرائيل لـ 10 سنوات بسبب المشهد

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:12 ص
مصور استشهاد محمد الدرة: دخلت في محاكم مع إسرائيل لـ 10 سنوات بسبب المشهد
المصور الفلسطيني طلال أبو رحمة
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داليا الحسين
 
قال المصور الفلسطيني طلال أبو رحمة، مصور استشهاد محمد الدرة، إن لحظة الاستشهاد، كانت صعبة عليه ورهيبة وهزت العالم.

وأضاف أبو رحمة، في مداخلة هاتفية مع فضائية " dmc"، قائلًا: " كنت متواجدا مع التليفزيون الفرنسي آنذاك، وواجهنا انتقادات من بعض الجهات اليهودية والإسرائيلية حول صدق المشاهد المصورة، ودخلنا معهم في المحاكم لمدة 10 سنوات".

وتابع:" السيناريوهات الإسرائيلية كانت تدعى بأن محمد لم يستشهد وأنه تم فبركة مشهد الاستشهاد بالاتفاق مع والده جمال الدرة"، مؤكدًا أن تلك المشاهد هزت العالم وكشفت كذب الكيان الصهيوني.

واستطرد قائلًا:" إسرائيل لم تتحمل تلك المشاهد أيضا، لأنها تظهر إطلاق نيران على أبرياء، وأبا وطفله كانا يستجديان قوات الاحتلال لوقف إطلاق النيران"، مؤكدًا أنه عقب ظهور الحقيقة وإدانة الكيان الصهيوني لم يطلب أي تعويض حتى لا تتحول القضية لتجارة بدم الأطفال.
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