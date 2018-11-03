نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يقدم التعازي في شهداء المنيا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعازي في شهداء المنيا.





طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الحضور فى افتتاح مسرح شباب العالم، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية لعام 2018، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث المنيا.





وقال الرئيس السيسى: "باسمي وباسم الشعب المصري أتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء الحادث وأتمنى الشفاء للمصابين".





وكان مصدر أمنى أعلن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين فى هجوم استهدف حافلة فى المنيا تُقل أقباطا فى محيط دير الأنبا صموئيل.









نعى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف أبناء مصر وهم فى طريقهم إلى دير الأنباء صموئيل، مؤكدا أنه لن ينال من وحدتنا.





وكتب حافظ عبر حسابه على تويتر: "الحادث الإرهابى الذى استهدف أبناء مصر وهم فى طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل.. لا توجد كلمات توصف هذه الحالة من تدنى معانى الإنسانية.. لن تنال من وحدتنا"، مضيفا: "لن يُزيد ذلك مصر إلا إصراراً فى حربها على الإرهاب ومواصلة التقدُم".









نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل شهداء الحادث الإرهابي، الذي شهدته محافظة المنيا اليوم، معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.





وقال د. عصام خليل، إن الحادث الإرهابي بطريق دير الانبا صموئيل ضربة تستهدف مصر، ولاسيما أن التخطيط لارتكاب العمل الخسيس تزامن مع افتتاح أعمال المنتدى الدولي للشباب.





أدان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه بشدة، الحادث الإرهابي الغاشم الذى وقع اليوم الجمعة واستهدف حافلة للأقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل فى المنيا، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.





وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مرتكبي هذا الحادث الارهابى مجرمون لا دين لهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان السماوية التى تنبذ العنف والكراهية و تدعو إلى التسامح والسلام والتعايش، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الغاشمة التى تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالدولة المصرية لن تزيد المصريين إلا تماسكا والوقوف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب، ومواصلة التقدم .







