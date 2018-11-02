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لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:58 م
لطيفة تفتتح حفلها يا سيدي مسي في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة من حفلها بمهرجان الموسيقى العربية
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سعد نبيل - تصوير: ولاء غنيم
 

أحيت المطربة التونسية لطيفة، حفلها المنظم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحل "شادية"، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من جمهورها وعشاقها بالوطن العربي.

واعتلت المطربة، خشبة المسرح على أنغام أغنية "يا سيدي مسي"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور حفل مطربتهم المفضلة.

وعبرت، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في المهرجان هذا العام، قائلة: "فرحانة إني معاكم في هذا الصرح العالمي وأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية، ويسعدني أن أكون مع زملائي في هذا الحفل".

وأشارت لطيفة، إلى أنها قامت بتحضير برنامج من كل أعمالها لجمهورها متمنية أن ينال إعجابهم.

يذكر أن "لطيفة" طرحت مؤخرًا أغنية "فيها وفيها"، وهي كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وقد حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها للجمهور.


لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
لطيفة تفتتح حفلها "يا سيدي مسي" في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
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