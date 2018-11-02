ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد عبدالله محمود يكشف سبب انفصاله عن ملكة جمال العرب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:54 م
أحمد عبدالله محمود يكشف سبب انفصاله عن ملكة جمال العرب
طباعة
الفجر الفني
 

أشعلت سارة نخلة زوجة أحمد عبد الله محمود، حالة من الحيرة بين متابعيها عبر "إنستجرام"، بسبب منشورها الغريب الذي زاد الشكوك حول وقوع الطلاق بينهما.

 

فقد غيرت سارة نخلة حالتها الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من “="متزوجة" إلى "عزباء"، لتشتعل التساؤلات حول انفصالهما وأسباب ذلك خاصة وأنها كانت تحرص على مشاركة الكثير من الصور مع متابعيها، عكست الحب الكبير الذي يجمعها بزوجها الفنان الشاب.

 

أما أحمد عبد الله محمود، فقد اعترف بالفعل بانفصاله عن زوجته، معللاً الأمر بحدوث مشاكل وخلافات أسرية بينهما في الفترة الأخيرة، لم تفلح معها محاولاتهما في حلها، لينتهي زواجهما الذي دام ثلاث سنوات.

 

أما سارة فلم تعلق على نبأ انفصالها رغم هذا الكم من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وطالبت جمهورها التصويت لها كأفضل ممثلة شابة في 2018.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أر تي أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 12:40:01 AM