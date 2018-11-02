أحمد عبدالله محمود يكشف سبب انفصاله عن ملكة جمال العرب

أشعلت سارة نخلة زوجة أحمد عبد الله محمود، حالة من الحيرة بين متابعيها عبر "إنستجرام"، بسبب منشورها الغريب الذي زاد الشكوك حول وقوع الطلاق بينهما.

فقد غيرت سارة نخلة حالتها الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من “="متزوجة" إلى "عزباء"، لتشتعل التساؤلات حول انفصالهما وأسباب ذلك خاصة وأنها كانت تحرص على مشاركة الكثير من الصور مع متابعيها، عكست الحب الكبير الذي يجمعها بزوجها الفنان الشاب.

أما أحمد عبد الله محمود، فقد اعترف بالفعل بانفصاله عن زوجته، معللاً الأمر بحدوث مشاكل وخلافات أسرية بينهما في الفترة الأخيرة، لم تفلح معها محاولاتهما في حلها، لينتهي زواجهما الذي دام ثلاث سنوات.

أما سارة فلم تعلق على نبأ انفصالها رغم هذا الكم من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وطالبت جمهورها التصويت لها كأفضل ممثلة شابة في 2018.