اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة
السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:42 صمروة هيكل
تتظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة، وذلك أمام المستشار جمال علي عبد اللاه، وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى، وإيهاب محمد الطنطاوي.
وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.