اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

تتظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة، وذلك أمام المستشار جمال علي عبد اللاه، وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى، وإيهاب محمد الطنطاوي.



