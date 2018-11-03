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اليوم.. صلاة الجنازة على شهداء المنيا بكنيسة الأمير تادرس في المنيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
اليوم.. صلاة الجنازة على شهداء المنيا بكنيسة الأمير تادرس في المنيا
أرشيفية
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حازم رفعت
 
يقام القداس الإلهي، اليوم السبت، بكنيسة الأمير تادرس في المنيا، بحضور جثامين شهداء حادث الاعتداء الإرهابي الخسيس، الذي استهدف عددا من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب زيارتهم للصلاة في دير القديس الأنبا صموائيل المعترف بمغاغة بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن تبدأ صلاة الجنازة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالكنيسة، بحضور محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية من الأزهر والأوقاف والكنيسة.


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