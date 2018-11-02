عاجل.. الأهلي يعبر الترجي بثلاثية بذهاب نهائي إفريقيا في لقاء ركلات الجزاء





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على الترجي التونسي، بنتيجة 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية.





وسجل الهدف الأول وليد سليمان من ضربة جزاء في الدقيقة الـ34، وأحرزعمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ58 وقلص الترجي الفارق عن طريق يوسف بلايلي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء قبل أن يسجل وليد سيمان الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 78.





وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في تونس من أجل حسم بطل دوري أبطال أفريقيا حيث يكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة أو الفوز من أجل التتويج باللقب بينما سيكون على الترجي الافوز بهدفين نظيفين لحسم اللقب.



