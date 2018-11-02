"خبير اقتصادي" يُفجر مفاجأة بشأن المؤشر الرئيسي للبورصة

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إنه مع نهاية تداولات الاسبوع انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وأغلق عند مستوي 13202 نقطة بإنخفاض 47 وسط حالة من الترقب والانتظار لدي المستثمرين خوفا من استمرار الحركة التصحيحية ووصولها لمستويات أدني مما هي عليه.





وقال خبير أسواق المال، أن المؤشر الرئيسي عند أعلي مستوي 13170 نقطة، مشيرة إلى أنها أصبحت نقطة دعم قوية الثبات اعلي هذا المستوي يدفعنا لاستهداف مستوي اول عند 13500 نقطة ثم13750 نقطة.

وتوقع الفقي في تصريح لـ"الفجر"، أن المؤشر الرئيسي سيتجه إلى مستوي 13500 نقطة وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذاة المناطق، خلال الاسبوع المقبل، خاصة أن أسعار الأسهم أصبحت جازبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة علي المدي المتوسط مع الاخبار الوردة بشأن قرب تطبيق الية الشورت سيلينج





وأشار الفقي، إلى مجموعة الأخبار الإيجابية الخاصة بالاقتصاد العام من ارتفاع معدل النمو ووصولة لاعلي مستويات في الشرق الاوسط وافريقيا خلال الفترة الخالية وانخفاض معدل البطالة وزيادة الصادرات وقلة الواردات وسوف ينعكس ذلك علي الاستثمار غير المباشر، وتكون المناطق اللتي نحن بصددها قرب 13200 نقطة نهاية الحركة التصحيحية وعودة الحركة الايجابية لسوق المال بشكل عام.







