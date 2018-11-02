بوجديمون: الدولة الإسبانية بالكامل تتصرف من منطلق الانتقام

قال رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمون، اليوم الجمعة، إن "الدولة بالكامل، بداية من الملك وحتى النيابة العامة، لا تزال تتصرف من منطلق الانتقام من حكومة وبرلمان الإقليم وقطاع لا بأس به من المواطنين".





جاءت تصريحات بوجديمون هذه من أمام مقر إقامته في منطقة ووترلو البلجيكية حيث يسكن منذ فراره من المثول أمام القضاء الإسباني، رداً على أحكام السجن التي تطالب بها النيابة العامة الإسبانية وتصل لـ25 سنة بحق القياديين الانفصاليين.





ووجهت النيابة العامة للسياسيين الكتالونيين الذين يقودون عملية استقلال الإقليم، تهم التمرد، مطالبة بتوقيع عقوبة السجن 25 سنة على نائب رئيس كتالونيا السابق أوريو جونكيراس، و16 سنة للوزراء الخمسة السابقين المحبوسين و17 سنة لرئيسة برلمان كتالونيا السابقة كارمي فوركادي وسياسيين آخرين.





من جانبه طالب المحامي العام للدولة، التابع للحكومة، بالسجن 12 سنة لأوريول جونكيراس و11 سنة ونصف لخمسة وزراء سابقين و10 سنوات لكارمي فوركادي وثماني سنوات لقيادات سياسية كتالونية، وجميعا بتهمة التمرد.





وأضاف أن كل ذلك يؤكد أن "إجراء انتخابات هي أسوأ جريمة يمكن ارتكابها في الدولة الإسبانية"، معربا عن استياءه لاستمرار من اعتبرهم "معتقلين سياسيين" داخل السجون الإسبانية، مؤكدا أنهم "لم يرتكبوا أي جريمة بل ساهموا في السلام وليس العنف أثناء الفترة التي تولوا المسؤولية خلالها".