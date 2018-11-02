مصريون ضد الارهاب تدين حادث المنيا.. وتطالب بالرد القوى ضد أعداء الدين

أصدرت حملة "مصريون ضد الإرهاب" برئاسة المستشار أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو منظمة الدول العربية لحقوق الإنسان، بيانا، أدانت فيه واقعة استشهاد 10 مجموعة من الأقباط على يد مجموعة من الارهابين بمحافظة المنيا، وجددت الحملة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته داعية الشعب للوقوف إلى مساندة الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب.





جاء البيان “ببالغ الحزن والأسى تنعي اعضاء الحملة ضحايا حادث المنيا الإرهابي البشع، والذي راح ضحيته مجموعة من أبناء الوطن على يد عصابة من الارهاب في مشهد يعبر وبكل أدلة الوضوح أن هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم وأنهم ما هم إلا مجموعة من الخونة المفسدين في الأرض”.





قال الشيخ مظهر شاهين المتحدث الرسمى أن الحملة تتقدم بصادق العزاء إلى الدولة المصرية رئيسًا وحكومة وشعبًا وخاصة الانبا تواضرس الأخوة الأقباط، مؤكدا على وحدة أبناء الشعب في مواجهة الإرهاب وتكافؤ دمائهم، ومطالبة كل المؤسسات بالتكاتف حول الرئيس للقصاص من هؤلاء الخونة.