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اخبار ريال مدريد - فينيسيوس قد يرحل في الميركاتو الشتوي لنادي إنجليزي كبير

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:04 م
اخبار ريال مدريد - فينيسيوس قد يرحل في الميركاتو الشتوي لنادي إنجليزي كبير
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عمر عبدالعزيز
 
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني الشاب، البرازيلي فينيسيوس جونيور، قد يرحل عن صفوف الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن نادي آرسنال الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع النجم البرازيلي الشاب خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الدوري البرازيلي، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة الحقيقية مع الفريق.

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