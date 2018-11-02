بوتين يلتقي الرئيس الكوبي في أول زيارة له إلى موسكو

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، نظيره الكوبي، ميجيل ديازكانيل، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى الحليف الروسي.







وتأتي زيارته بعد يوم على قيام الولايات المتحدة، التي فرضت مجموعات من العقوبات على روسيا، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوبا.







وتسلم دياز كانيل الرئاسة في أبريل من راؤول كاسترو، الذي تسلمها بدوره من شقيقه فيديل، بعد ثورة 1959.







وأكدت موسكو، الحليفة من فترة الحرب الباردة، على "تضامن لا يتزعزع" مع كوبا الشيوعية، وانتقدت العام الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن أعاد النظر باتفاق توصل إليه سلفه باراك أوباما، لإعادة العلاقات مع هافانا.







وفي بيان مشترك مقتضب بعد لقائهما في الكرملين أشاد بوتين "بالصداقة والدعم المتبادل والمساعدة" التي طبعت علاقات الدولتين خلال العقود، وقال إنهما أجريا "محادثات مهمة وبناءة".







ودعا دياز-كانيل بوتين إلى زيارة كوبا في 2019 مؤكداً العمل على مواصلة تعزيز العلاقات بين موسكو وهافانا، التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.