إسرائيل تعرب عن تعاطفها مع مصر في حادث المنيا

أعربت إسرائيل عن تعاطفها مع مصر وشعبها ضد الهجوم الذي قُتل فيه 7 أقباط اليوم الجمعة في محافظة المنيا، جنوبي مصر.

صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة: "نعرب عن تعاطفنا مع مصر وشعبها حيال الهجوم الإرهابي البشع الذي حصد أرواح مصريين أبرياء".

وأضاف البيان أن "جميع دول العالم ملزمة بالعمل سويا لقطع دابر الإرهاب المقيت واجتثاث الكراهية".

وقتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على حافلة تقل أقباط في المنيا.

وقال أسقف المنيا، الأنبا مكاريوس، اليوم الجمعة: "قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون كحصيلة أولية حتى الآن، إثر قطع مجموعة من المسلحين الطريق على حافلة متجهة لزيارة دير الأنبا صموئيل [في محافظة المنيا جنوب القاهرة] وإطلاق النار عليها".