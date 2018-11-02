العالم X أسبوع.. تحطم طائرة إندونيسية في جزيرة جاوة..وأمريكا تطلق مبادرة لوقف الحرب اليمينة خلال 30 يومًا

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول ‏أبرزها؛ اطلاق القمر الصناعي الاماراتي "خليفة سات" للفضاء، وتحطم طائرة إندونيسية في جزيرة جاوة.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت ‏بالدول وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

اطلاق القمر الصناعي الاماراتي "خليفة سات" للفضاء

أطلِق يوم الاثنين، القمر الاصطناعي الإماراتي خليفة سات على متن صاروخ (H-IIA)، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام.

ويعد القمر الاصطناعي "خليفة سات"، أول قمر صناعي تم تصميمه بالكامل بأيد إماراتية، كما تم تصنيعه في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

واحتفت وسائل الإعلام الإماراتية بهذا الحدث الذي وصفته بـ"التاريخي"، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه "يوم تاريخي جديد لدولة الإمارات.. إطلاق (خليفة سات أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية ١٠٠٪"، مضيفا: "محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم... رأسنا اليوم في السماء".

تحطم طائرة إندونيسية في جزيرة جاوة

بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، تحطمت طائرة إندونيسية، يوم الإثنين، تحمل 189 شخصًا على متنها في البحر قبالة جزيرة جاوة، ولم يتسن الوصول للناجين حتى الآن.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، إن طائرة ركاب تابعة لشركة ليون أير تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت"، مضيفًا أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها، ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.

وحول العثور على الحطام، قال مسؤول بشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن حطاما يعتقد أنه من الطائرة ويشمل مقاعد الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية في بحر جاوة.

وقال محمد سيوجى رئيس وكالة البحث والإنقاذ، إن حطامًا عثر عليه قرب المكان الذي فقدت فيه الطائرة الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض.

انتخاب "بولسونارو" رئيسًا للبرازيل

فاز ضابط الجيش السابق جايير بولسونارو، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البرازيل.

وبدأ التصويت يوم الأحد، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل، ويأتى الصعود المفاجئ لبولسونارو بسبب الرفض الشعبى لحزب العمال اليسارى الذى حكم البرازيل 13 عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة وأطيح به قبل عامين وسط أسوأ ركود وأكبر فضيحة فساد ورشوة تشهدها البلاد.

الهجوم على المعبد اليهودي بأمريكا

كشفت الإدارة الأمريكية، عن هوية القتلى جراء الحادث الذي وقع على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في أدمى هجوم على الإطلاق ضد الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة من المصلين كبار السن والذين تتراوح أعمارهم بين 54 عاما و97 عاما

واقتحم المسلح روبرت باورز (46 عاما) المعبد بمدينة بيتسبرغ أثناء صلوات يوم السبت وقتل 11 مصليا وأصاب ستة آخرين بينهم أربعة من أفراد الشرطة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأثار حادث إطلاق النار تحذيرات أمنية في دور العبادة بأنحاء البلاد. ويأتي بعد العثور على عدد من الطرود الملغومة التي أرسلت في الأيام القليلة الماضية إلى شخصيات سياسية بارزة، أغلبهم من الديمقراطيين، ومن بينهم الرئيس السابق باراك أوباما.

وذكر راديو (سوا) الأمريكي أن ترامب أعطي أوامره عقب مقتل 11 شخصا في حادث إطلاق نار على معبديهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

انفجار قرب مقر جهاز الأمن الفيدرالى الروسي

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، عن وقوع انفجار قرب مقر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى شمال البلاد، صباح الأربعاء.

وأوضح المصدر، أنّ شخصاً واحداً أصيب فى الانفجار قرب المقر الرئيسى لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مدينة ارخانجيلسك الشمالية.

أمريكا تطلق مبادرة لوقف الحرب اليمينة خلال 30 يومًا

طالب وزير الدفاع، جيمس ماتيس، التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في اليمن خلال 30 يوماً، والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب بالبلاد.

وقال ماتيس، خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمها معهد السلام الأمريكي بالعاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء: "من أجل حل طويل الأجل نريد وقف إطلاق النار، والانسحاب من الحدود، ووقف الغارات الجوية، وأن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات خلال 30 يوماً".

وأكد أن "على الأطراف المتحاربة في اليمن التحرك قدماً نحو جهود السلام"، مضيفًا: "نحتاج إلى فعل ذلك خلال الثلاثين يوماً القادمة، وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في الأمر".

قصف متواصل على غزة ردًا على صواريخ المقاومة

أطلق الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، غارات جوية على قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل، بعد مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل-حسب "سكاي نيوز عربية".

وانطلقت صفارات الإنذار خلال الليل في بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع غزة فتوجه السكان إلى ملاجئ الحماية من الصواريخ التي جرى اعتراض بعضها.

وسمع دوي انفجارات في أرجاء قطاع غزة، حيث يخلي النشطاء عادة الأهداف المحتملة عندما يتصاعد العنف، واهتزت مبان وأضاءت ألسنة اللهب السماء.

ليلى الهمامى تعتزم الترشح للانتخابات التونسية

أعلنت ليلى الهمامى، خوض سباق انتخابات الرئاسة المقبلة فى تونس 2019 لتكون أول إمرأة تعتزم الترشح فى الانتخابات التى يترقبها الجميع، ولتؤكد أن المرأة التونسية لها دور كبير فى الحياة السياسية، وتسهم بفاعلية فى الحراك المجتمعى الذى يشهده المجتمع التونسى، حيث ساعدتها الظروف السياسية، على تصدر المشهد السياسى، لتكون أول مرشحة تواجه الرئيس الحالي الباجى قايد السبسي، لتُطلق عن نفسها المرأة الحديدية.