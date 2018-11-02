"بلومبرج" تكشف تفاصيل الصراع على خلافة ميركل

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن السياسية الألمانية أنجريت كرامب كارينباور المرشحة بقوة لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لن تتغلب على الحرس القديم بمفردها.

وبحسب تقرير للوكالة ترجمته "عاجل" فـإن كارينباور (56 عامًا)، التي تتفق بشكل واسع مع سياسات ميركل، في صراع على قيادة الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا، وليس هناك ما يمكن أن تقدمه لها مرشدتها "ميركل".

وتابعت: "تواجه كارينباور، التي يطلق عليها ميركل الصغيرة، معارضًا واثقًا هو فريديرك ميرز، كما أنها مثقلة بعبء زعيمة ضعيفة. واعترفت ميركل بنفسها بذلك يوم الاثنين عندما أقسمت على البقاء خارج السباق. وقالت المستشارة إن محاولات إدارة خلافتها عادةً ما تأتي بنتائج عكسية على أي حال".

ونقلت الوكالة عن أندريا روميل أستاذ العلوم السياسية في كلية هيرتي للحاكمية ببرلين، قوله: "يتعين على كارينباور حقًّا أن يكون لديها ملف شخصي خاص بها".

ومضت الوكالة تقول: "تمتلك حاملة لواء المعتدلين ميزة الشبكة الحزبية، ودعم المندوبات وكبار السن، ودعم الذين يقدرون أسلوب ميركل البراجماتي. بدون عودة ميرز إلى الخط الأمامي، ربما كانت ستتمتع بتتويج".

ومضت تقول: "استمد ميرز (63 عامًا) الدعم من جناح الحزب المؤيد لرجال الأعمال ومجموعة من منتقدي ميركل".

وأضافت الوكالة: "فيما يعتبر ميرز عالمي النزعة ويروج لعلاقاته العالمية في مجال الأعمال والسياسة ، فإن منافسته تستند إلى بلدتها (سارلاند)، وهي منطقة تضم مليون شخص بالقرب من الحدود الفرنسية التي تعاني من التحول من الصناعة الثقيلة، ولها تقاليد يسارية قوية".

ونقلت الوكالة عن "جون كورنبلوم" -وهو سفير أمريكي سابق في ألمانيا مقره برلين- قوله: "إن أكبر قيود عليها هي أنها تُعتبر استمرارًا لميركل.. نحن الآن في مناخ لا يرغب الناس فيه في استمرار ميركل".