نيكول سابا وفتيات "فور كاتس" يجتمعن مجدداً (فيديو)

اجتمعت فتيات فرقة "فور كاتس" 4 Cats مرة جديدة بشكل عفوي مع النجمة اللبنانية نيكول سابا، بعد سنوات على آخر لقاء بينهن وفق ما أوضحن في أحد مقاطع الفيديو.

ومؤسس الفرقة هو المغني والملحن اللبناني غسان الرحباني الذي كتب ولحن بعض أغنياتهن أو شاركهن الغناء فيها، وتعاقبت على الفرقة فنانات كثيرات، مثل إلين أورفليان، وموريال غانم، وكريستين عقل، ورين أشقر، ومايا دياب ونيكول سابا، وبيرلا شلالا، وناتالي بركات، ورنا ترسيسي، ونسرين زريق، وجويس اسمر، وزينة ليون، ورولا بهنام، ورايا شماعي.

وغنّت النجمات أغنية "يا ما سوا" الشهيرة، فيما لم تبدو علامات الكبر والتقدم في السن عليهن أبدًا.