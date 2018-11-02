الدولار في أسبوع.. تعرف على تحركات العملة الأمريكية في البنوك المصرية





استقر متوسط سعر صرف الدولار خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الجاري، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 17.86 جنيها للشراء، و17.95 جنيها للبيع مقارنة بـ 17.85 جنيها للشراء، و17.95 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.





وترصد بوابة الفجر من خلال التقرير التالي مقارنة بين أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري بين الأسبوعين الماضي والجاري، وجاءت على النحو التالي:





أسعار الدولار في ختام الأسبوع





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





اسعار الدولار خلال الاسبوع الماضي

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



