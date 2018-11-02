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"نجوم صغار" يعطل فيلم "حلمي" الجديد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
نجوم صغار يعطل فيلم حلمي الجديد
أحمد حلمي
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عبدالله الصاوي
 
أجل الفنان أحمد حلمى كل ارتباطاته الفنية، بسبب برنامجه الجديد، وبعد التزامه بعدد من المشروعات كان أهمها فيلم «الجان اتهان»، فجأة أصبح العمل مصيره مجهولا بعد توقف كل التحضيرات الخاصة به.

برنامج حلمى الجديد يحمل اسم «نجوم صغار»، وهو برنامج مخصص للأطفال، وحتى هذه اللحظات لم يتم تحديد موعد لعرضه.

وعلمنا أن حلمى أجل فيلمه، الجديد بسبب البرنامج، لأنه اتفق عليه مع قنوات mbc منذ فترة طويلة.

وستظل أعمال حلمى مؤجلة، لأنه سيبدأ تصوير برنامج اكتشاف المواهب «آراب جوت تالنت»، ويشارك فى عضوية لجنة تحكيمه إلى جوار كل من، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وناصر القصبى، وعلى جابر، وتتم إذاعته عبر شاشة مجموعة قنوات mbc.

يشار إلى أن آخر أعمال حلمى السينمائية كان فيلم «لف ودوران»، الذى قدمه العام قبل الماضى، وشاركه بطولته كل من الفنانين، دنيا سمير غانم، وجميلة عوض، وبيومى فؤاد، وصابرين، وميمى جمال، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف منة فوزى، ومن إخراج خالد مرعى.
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