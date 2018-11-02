تعرف على رسائل جروس للاعبي الزمالك في مران اليوم
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:31 صهاني عصام
عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبي الفريق البدلاء والمستبعدين من لقاء وادي دجلة الذى أقيم أمس بالدوري الممتاز.
وتحدث جروس مع هؤلاء اللاعبين عن ضرورة التركيز خلال التدريبات والاجتهاد من أجل الفترة القادمة، مؤكدا لهم أن الوقت القادم يحتاج إلى تواجد الجميع والكل سيأخذ فرصته.
كما قام المدير الفنى للزمالك بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين تمهيداً لتنفيذها بالمران اليوم.
وعقب الجلسة أدي اللاعبون تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب ، اعقبتها فقره تأهيلية أيضا بالكرة.
كما قام كريستيان جروس المدير بتقسيم اللاعبين الي مجموعتين، حيث أدوا تقسيمه تم من خلالها تنفيذ بعض الأمور التكتيكية الخاصة.
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