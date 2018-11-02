تعرف على رسائل جروس للاعبي الزمالك في مران اليوم

عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبي الفريق البدلاء والمستبعدين من لقاء وادي دجلة الذى أقيم أمس بالدوري الممتاز.





وتحدث جروس مع هؤلاء اللاعبين عن ضرورة التركيز خلال التدريبات والاجتهاد من أجل الفترة القادمة، مؤكدا لهم أن الوقت القادم يحتاج إلى تواجد الجميع والكل سيأخذ فرصته.





كما قام المدير الفنى للزمالك بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين تمهيداً لتنفيذها بالمران اليوم.



